Икона российской пропаганды призвала Путина закончить войну
- 29.05.2022, 16:05
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История украинской пенсионерки намного сложнее, чем кажется.
Бабушка с советским флагом, которая прославилась после встречи с украинскими военнослужащими, планирует позвонить президенту РФ Владимиру Путину, чтобы он прекратил войну в Украину.
Об этом говорится в статье американского издания The Wall Street Journal.
Бабушка Анна Иванова, которая потеряла свое жилье в результате обстрелов ВС РФ, и прославившаяся после встречи с украинскими военнослужащими, утверждает, что приобретенная среди россиян слава вызывает у нее недоумение.
По словам журналистов, история пенсионерки намного сложнее, чем кажется. Ее жизнь "пропитана трагедиями", которые ей пришлось пережить в результате боевых действий и распада СССР.
Вместе с этим, бабушка не хочет, чтобы ее ассоциировали с российской пропагандой, и планирует позвонить президенту РФ Владимиру Путину.
"Хотела бы я позвонить Путину и сказать ему: почему нельзя было решить этот вопрос без войны, чтобы ни их пацаны, ни наши не погибали? Это огромное бедствие для Украины и для России. Что мы, Украина, сделали с Россией, что они должны нас убить? Россия начала. Украина их не трогала", - подчеркнула женщина в общении с журналистами.