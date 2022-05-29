Икона российской пропаганды призвала Путина закончить войну 29.05.2022, 16:05

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История украинской пенсионерки намного сложнее, чем кажется.

Бабушка с советским флагом, которая прославилась после встречи с украинскими военнослужащими, планирует позвонить президенту РФ Владимиру Путину, чтобы он прекратил войну в Украину.

Об этом говорится в статье американского издания The Wall Street Journal.

Бабушка Анна Иванова, которая потеряла свое жилье в результате обстрелов ВС РФ, и прославившаяся после встречи с украинскими военнослужащими, утверждает, что приобретенная среди россиян слава вызывает у нее недоумение.

По словам журналистов, история пенсионерки намного сложнее, чем кажется. Ее жизнь "пропитана трагедиями", которые ей пришлось пережить в результате боевых действий и распада СССР.

Вместе с этим, бабушка не хочет, чтобы ее ассоциировали с российской пропагандой, и планирует позвонить президенту РФ Владимиру Путину.

"Хотела бы я позвонить Путину и сказать ему: почему нельзя было решить этот вопрос без войны, чтобы ни их пацаны, ни наши не погибали? Это огромное бедствие для Украины и для России. Что мы, Украина, сделали с Россией, что они должны нас убить? Россия начала. Украина их не трогала", - подчеркнула женщина в общении с журналистами.

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