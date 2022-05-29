Bloomberg: Обратный отсчет до дефолта России начался 29.05.2022, 16:11

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РФ заплатила по облигациям, но деньги не пришли на счета инвесторов.

Снова начался обратный отсчет часов до дефолта России: очередной платеж по облигациям под вопросом, а Кремль пытается найти выход из ситуации. Иностранные инвесторы до сих пор не увидели на своих счетах выплаты по российским государственным облигациям, сообщает агентство Bloomberg.

По состоянию на вечер пятницы купонные выплаты в евро и долларах на сумму около 100 миллионов долларов не поступили на счета инвесторов, что положило начало 30-дневному льготному периоду.

Национальный расчетный депозитарий РФ уверяет, что "средства для совершения выплат были сняты со счета".

Минфин России, который перечислил деньги в НРД считает, что "выполнил все обязательства". НРД – зарегистрированный держатель облигаций. Минфин РФ думает что это "может поддержать аргумент России, что она избежала дефолта, даже если деньги не были отправлены на счета отдельных инвесторов".

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