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Блогер Паук позвонил бандитам из ГУБОПиКа, которые разгромили его дом

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  • 29.05.2022, 16:21
  • 19,418
Блогер Паук позвонил бандитам из ГУБОПиКа, которые разгромили его дом

Он опубликовал аудио разговора.

Квартира блогера Андрея и его жены Ольги Паук в агрогородке Октябрьском после «обыска» 26 мая оказалась разгромлена: сломана мебель, техника, в межкомнатной двери большая дыра. На следующий день блогер позвонил силовикам, чтобы узнать, зачем ему разломали вещи и оборудование. Видео своих коротких диалогов он опубликовал 29 мая на своем YouTube-канале.

Напомним, утром 26 мая сотрудники милиции пришли с обыском в белорусскую квартиру блогера Андрея Паука и его бывшей жены Ольги в поселке Октябрьский Гомельской области. Видео состояния квартиры после обыска опубликовали в Telegram-канале белорусских силовиков. После визита силовиков квартира действительно выглядела разгромленной.

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