Украинские бойцы с передовой рассказали о том, как проходят бои на Донбассе 5 29.05.2022, 18:53

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ВСУ удается держать оборону.

Интенсивные атаки с применением техники, обстрелы и попытки всячески прорвать оборону — вот с чем сталкиваются украинские защитники на передовой в Луганской и Донецкой областях. Как проходят бои на Донбассе, рассказали воины 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, пишет unian.net.

Рассказ солдат опубликовал пресс-центр Генштаба ВСУ на своей официальной странице на Facebook.

"На моем направлении было два штурма, где пытались прорвать нас, но успеха не было. На нашем направлении был сожжен танк, БРДМ (бронированная разведывательно-дозорная машина). БМП противника работал "тридцаткой", но мы смогли уничтожить из РПГ-7Д один танчик — подбить, разобрать его, а сосед его уже добил", — заявил один из бойцов.

По словам того же солдата, весь личный состав 25-й бригады мотивированный. Все понимают, против кого и за что воюют.

"И самое главное, у нас есть чем воевать — иностранного вооружения хватает. Javelin, NLAW, Matador — всего хватает", — продолжил воин.

Другой молодой боец рассказал об операции, которую провела 25-я бригада: "Заехали мы им в тыл на станцию Новобахмутовка. Кацапы даже не ожидали, что мы будем на штурме там. Они пили кофе и курили сигареты у себя там на КПП. Все было хорошо: мы уже дошли до 5-этажного здания, потом дошли до машин — БМП, БМД, танк там был. Через 30 минут после того, как мы зашли, начали по железной дороге долбить "Грады", минометы — все, что у них было, нас накрывало", — рассказал солдат.

Далее он сообщил, что в том бою получил ранение. Когда завелся вражеский танк, боец бросил две гранаты – одну перекинул через технику из-за волнения, а вторую забросил прямо в люк. Оккупанты залезли внутрь, но люк закрыть не успели. Солдату пришлось действовать быстро, так как в тот момент уже два танка двигались в сторону воинов 25-й бригады.

Подразделение начало отступать и нарвалось на засаду. В окопе возле забора спрятались рашисты и выстрелили бойцу, который ведет рассказ на видео, в спину. Воин упал и вспомнил о том, что в запасе имеет гранату. Солдат планировал поджать ее под себя, если оккупанты пойдут добивать его, и взорваться. Однако противники и далее сидели в окопе, поэтому смелый боец кинул гранату в их направлении. Спустя несколько мгновений он услышал, как враги сообщали по рации о ранениях.

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