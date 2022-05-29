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Генетическая эволюция диких животных проходит быстрее, чем думали ученые

  • 29.05.2022, 17:04
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Генетическая эволюция диких животных проходит быстрее, чем думали ученые

Многие виды способны адаптироваться к быстро меняющемуся миру.

Адаптивная генетическая изменчивость животных оказалась выше, а для некоторых видов значительно выше ожиданий ученых. Результаты, опубликованные в журнале Science, показывают, что многие виды способны адаптироваться к быстро меняющемуся миру, пишет «Хайтек».

Международная группа исследователей разработала статистические методы оценки генетической изменчивости. Ученые применили количественные методы к данным многолетних наблюдений за 19 видами животных по всему миру. Исследование оценивало вклад генов по сравнению с окружающей средой в способность видов выживать и воспроизводиться. Результаты показали, что большинство из исследованных популяций диких животных смогли быстро адаптироваться.

Ученые отмечают, что отдельные исследования, включенные в работу, проводились почти 30 лет. Они изучили такие виды, как, например, великолепные крапивники в Австралии, пятнистые гиены в Танзании, певчие воробьи в Канаде и благородные олени в Шотландии.

Результаты работы, как отмечают исследователи, показали, что вклад генов в способность видов выживать и воспроизводиться оказался от двух до четырех раз выше, чем предполагалось ранее. Полученные оценки различаются между популяциями, но аддитивная генетическая дисперсия в относительной приспособленности в большинстве случаев была существенной и в среднем вдвое превышала предыдущие оценки.

Ученые говорят, что антропогенное воздействие приводит к чрезвычайно быстрому изменению нашего мира. Дикие животные теряют привычную среду обитания из-за сельского хозяйства, промышленности и развития транспорта. Изменение климата также меняет условия существования. Генетики полагают, что быстрая адаптация поможет животным выжить в новых условиях, а новое исследование показывает, что шансы на нее достаточно высоки.

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