Еще одна страна упрощает визовый режим для белорусов 8 29.05.2022, 17:51

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Печать в паспорт можно будет получить по прибытию.

Граждане Беларуси с 30 мая смогут въехать на территорию Индонезии по упрощенным визовым правилам, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз туристического офиса Индонезии в России.

Беларусь внесена в расширенный список из 72 стран, граждане которых имеют возможность оформлять визу по прибытии. Соответствующее постановление приняло Министерство юстиции и прав человека Индонезии 27 мая 2022 года. Помимо Беларуси в список были добавлены Бахрейн, Босния и Герцеговина, Египет, Иордания, Кувейт, Марокко, Оман, Перу, Россия, Сербия и Украина.

Виза по прибытии (VOA, или Visa on arrival) будет оформляться на 30 календарных дней с возможностью однократного продления еще на 30 дней. Первоначальная стоимость составляет 35 долларов.

Чтобы избежать карантина, необходимо иметь COVID-сертификат о вакцинации (подойдет даже «Спутник V») для взрослых. Также при себе должны быть загранпаспорт со сроком действия не менее шести месяцев на момент въезда, медстраховка на 25 тысяч долларов и билет для выезда из Индонезии.

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