Силовики задержали мать шестерых детей из Гомеля 7 29.05.2022, 18:01

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Она успела сообщить мужу, что задержана и ее права нарушаются.

В субботу, 28 мая, в Могилеве была задержана 43-летняя многодетная мать и психолог из Гомеля Ольга Елисеева. Об этом сообщает «Гомельская вясна».

По информации правозащитников, Ольгу задержали за участие в «празднике боевого хоровода» на 72 часа (видимо, до суда по административной статье). Она успела сообщить мужу, что задержана и ее права нарушаются. Больше информации о ней нет.

Учитывая наличие у женщины несовершеннолетних детей, по итогам суда ее не могут отправить на «сутки» — только оштрафовать. Но до суда закон позволяет отправлять матерей в изолятор.

У Ольги Елисеевой шестеро детей: 17-летняя дочь и пятеро сыновей от 5 до 12 лет. В 2016 году Ольга была удостоена ордена Матери.

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