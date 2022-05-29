ВСУ дают мощный отпор россиянам под Северодонецком 4 29.05.2022, 18:07

9,570

Идут ожесточенные бои.

Возле Северодонецка Луганской области сейчас идут ожесточенные бои. Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире информационного телемарафона, пишет unian.net.

"Ситуация сложная и этого никто не скрывает. Продолжаются ожесточенные бои. Армия РФ является серьезным противником, но наши ВСУ оказывают мощное сопротивление", – сообщила она.

По словам Маляр, ситуация в городе в динамике и говорить о каких-то результатах невозможно:

"Пока окончательно не завершаются бои, мы не можем говорить корректно о том или ином населенном пункте… Сейчас мы можем говорить, что бои в процессе".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».