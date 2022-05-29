ВСУ дают мощный отпор россиянам под Северодонецком

ВСУ дают мощный отпор россиянам под Северодонецком4
- 29.05.2022, 18:07
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Идут ожесточенные бои.
Возле Северодонецка Луганской области сейчас идут ожесточенные бои. Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире информационного телемарафона, пишет unian.net.
"Ситуация сложная и этого никто не скрывает. Продолжаются ожесточенные бои. Армия РФ является серьезным противником, но наши ВСУ оказывают мощное сопротивление", – сообщила она.
По словам Маляр, ситуация в городе в динамике и говорить о каких-то результатах невозможно:
"Пока окончательно не завершаются бои, мы не можем говорить корректно о том или ином населенном пункте… Сейчас мы можем говорить, что бои в процессе".