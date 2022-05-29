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Российские олигархи начали прятать свои яхты

  • 29.05.2022, 18:17
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Российские олигархи начали прятать свои яхты

Судна стали отключать устройства для отслеживания местоположения.

Яхты, которые связывают с попавшими под санкциями российскими олигархами, пропали с карт отслеживания местонахождения морских судов. Об этом сообщает The Observe.

В расследовании издания говорится, что как минимум шесть яхт, связанных с бизнесменами из России, перестали использовать автоматическую систему идентификации с целью избежать конфискации собственности.

Отмечается, что речь идет о яхтах Alfa Nero владельца «Фосагро» Андрея Гурьева, Galactica Super Nova бывшего президента «Лукойла» Вагита Алекперова, Clio Олега Дерипаски, Motor Yacht A экс-члена совета директоров «Еврохим» Андрея Мельниченко, Ocean Victory председателя совета директоров ММК Виктора Рашникова и My Sky бизнесмена Игоря Кесаева. Последний раз судна отслеживались в начале марта или апреле.

Согласно требованиям Международной конвенции по охране человеческой жизни на море, автоматические системы идентификации должны быть установлены в обязательном порядке на крупных судах, курсирующих по международным водам. Суда могут иметь «легитимные причины» для отключения упомянутых систем, но издание утверждает, что речь идет о желании скрыть местоположение яхт.

По информации Observer, многие судна отправляются в Россию через Турцию или ОАЭ, чтобы избежать ареста. Среди них яхта My Solaris, принадлежащая бизнесмену Роману Абрамовичу, и Universe, которую связывают с экс-президентом Дмитрием Медведевым.

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