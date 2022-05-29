NASA представило видео самого долгого полета над Марсом 29.05.2022, 18:35

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Посмотрите, как это было.

Американское космическое агентство опубликовало видео, снятое вертолетом Ingenuity во время рекордного 25-го полета над поверхностью красной планеты, пишет «Хайтек».

В процессе полета, который состоялся еще 8 апреля, Ingenuity установил сразу несколько рекордов: это был самый длинный полет, который был выполнен с самой высокой скоростью. Вертолет пролетел расстояние в 704 м со скоростью 5,5 м/с (около 20 км/ч). Черно-белая навигационная камера, установленная на дне аппарата, зафиксировала полет.

Полет выполняется на высоте около 10 метров. Поднявшись на нужный уровень, вертолет направляется на юго-запад и меньше чем за 3 с разгоняется до максимальной скорости. Во время этого полета вертолет пролетает над группой песчаных рябей, а затем, примерно в середине видео, над несколькими каменистыми полями. Ingenuity — автономный аппарат, поэтому он самостоятельно находит удобное место для посадки и приземляется.

Видеозапись начинается через секунду после начала полета. Этого времени достаточно, чтобы подняться на высоту, на которой пыль, поднявшаяся во время взлета, не будет представлять опасность для навигационной камеры. Кроме того, скорость видео увеличена примерно в 5 раз для удобства просмотра.

Атмосфера на Марсе существенно отличается от земной. Плотность атмосферы на красной планете почти на два порядка ниже. Одна из ключевых задач дрона Ingenuity — проверка возможности полета беспилотных аппаратов в условиях разреженной атмосферы. Это позволит использовать дроны для разведки местности и изучения труднодоступных мест, таких как скалы или впадины.