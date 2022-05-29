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В Горках 10-летний мальчик на BMW сбил двух пешеходов

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  • 29.05.2022, 19:08
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В Горках 10-летний мальчик на BMW сбил двух пешеходов

78-летняя и 56-летняя женщины госпитализированы с травмами.

Днем в воскресенье, 29 мая, в Горках случилась авария, в которой пострадали две женщины-пешехода. За рулем машины был малолетний ребенок, сообщает пресс-служба МВД.

Все произошло около 14.20 на улице Гагарина. По информации милиции, родители оставили у дороги свой заведенный BMW открытым и без присмотра. Их 10-летний сын сел в машину, начал движение по улице и сбил двух местных жительниц, которые шли по дороге.

78-летняя и 56-летняя женщины госпитализированы с травмами. По факту ДТП проводится проверка.

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