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Зеленский — на передовой

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  • 29.05.2022, 19:55
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Зеленский — на передовой

Этот первое официальное появление президента Украины за пределами Киевской области с начала войны.

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье посетил украинские войска на передовой в Харьковской области на северо-востоке Украины.

Об этом сообщил Офис президента Украины.

Этот визит знаменует собой первое официальное появление Зеленского за пределами Киевской области с 24 февраля, когда началось российское вторжение в Украину.

«Вы рискуете своими жизнями за всех нас и за нашу страну», — цитирует сайт администрации президента обращение Зеленского к военнослужащим.

Сообщается также, что глава украинского государства выразил военным благодарность и вручил им подарки.

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