IT-шники покидают Беларусь 12 29.05.2022, 20:16

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Новых сотрудников белорусские компании нанимают не так активно.

Продолжается отток специалистов из белорусского IT-сектора, пишет devby.io. С начала года из компаний уволилось вдвое больше специалистов, чем трудоустроилось в них.

Тенденция последнего месяца тоже неутешительная и демонстрирует продолжающийся отток кадров из белорусских IT-компаний. В апреле из компаний уволилось 3 тысячи сотрудников — это вдвое больше, чем в апреле 2021 года.

Новых сотрудников белорусские компании нанимают не так активно, как годом ранее. За апрель этого года компании наняли 938 специалистов. Это на 46% меньше, чем в апреле прошлого года.

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