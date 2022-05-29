Юрий Фельштинский: Это последняя война Путина 7 29.05.2022, 20:41

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Глава Кремля об этом знает.

Война, которую президент России Владимир Путин ведет против Украины, станет последней для нынешнего главы Кремля. Такое мнение в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман выразил американский историк российского происхождения Юрий Фельштинский.

"Я считаю, что это последняя война, которую начал Путин. Он знает, что это последняя его война, но будет идти до конца", – сказал он.

По словам историка, если даже Путин умрет, допустим, от какого-либо заболевания, то занявший его место условный Путин-2 в отношении Украины "не изменит абсолютно ничего".

"Я не вижу сценария (никого не вижу), когда новый руководитель России, например, скажет, что "Россия сделала трагическую ошибку", признает границы для Украины 2013 года, а для Грузии – 2007 года, и "дико извиняется перед всеми, кому причинила некие неудобства". Я не вижу этого сценария", – объяснил Фельштинский.

Он считает, что вероятные болезни Путина ничего не меняют, так как с онкологией, например, "он может прожить еще много лет".

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