Как деньги и власть влияют на человеческий мозг? 7 29.05.2022, 20:50

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Ученые нашли прямую связь.

Американская группа ученых из Университета Пенсильвании установили, что социально-экономическое положение человека имеет прямую связь с количеством серого вещества в мозге индивида. Отмечается, что на эту связь в пределах 1,6% влияют уровень образования и дохода, место проживания и престижность работы. А вот низкий статус в общем влияет негативно на мозг человека, пишет «Хайтек».

Ученые из США проанализировали данные из Британского биобанка, где хранятся данные 500 тысяч человек. «Найденная нами корреляция между социально-экономическим положением и серым веществом небольшая. Но с учетом существенного размера выборки в нашей работе мы можем быть уверены, что корреляция однозначно не выдумана», — поделился Гидеон Нэйв, профессор маркетинга в Уортонской школе бизнеса и соавтор статьи

Генетика может объяснить примерно половину связей между социально-экономическим статусом и объемом мозга, особенно в его областях, отвечающих за коммуникацию, эмпатию и принятие решений. «Это говорит о том, что социально-экономические условия так или иначе задевают нашу биологию», — заключил профессор Нэйв.

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