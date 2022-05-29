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Сборная Чехии впервые за 10 лет завоевала медали чемпионата мира по хоккею

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  • 29.05.2022, 21:13
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Сборная Чехии впервые за 10 лет завоевала медали чемпионата мира по хоккею

Команда в матче с США отыгралась со счета 1:3.

В матче за 3-е место на чемпионате мира по хоккею в присутствии почти 10 тысяч зрителей сборная Чехии переиграла команду США со счетом 8:4. По ходу поединка чехи уступали со счетом 0:2 и 1:3, пишет "Прессбол".

Таким образом, сборная Чехии выиграла медали чемпионата мира впервые за последние 10 лет.

Чехия — США — 8:4 (1:3, 1:0, 6:1)

Шайбы: 0:1 — Кульман (9.33). 0:2 — Годетт (12.14). 1:2 — Чернох (15.19). 1:3 — Кульман (19.47). 2:3 — Шмейкал (32.12). 3:3 — Пастрняк (40.51). 4:3 — Червенка (42.29). 5:3 — Пастрняк (43.37). 6:3 — Кампф (54.42). 7:3 — Кампф (58.08, п.в.). 7:4 — Бордело (58.41). 8:4 — Пастрняк (59.23).

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