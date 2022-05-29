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Почему Путин и россияне проигрывают войну в Украине?

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  • 29.05.2022, 21:29
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Почему Путин и россияне проигрывают войну в Украине?

Украинский политик и историк считает, что дело в украинской национальной идентичности.

Нардеп, историк, экс-директор Украинского института национальной памяти, боец территориальной обороны Владимир Вятрович считает что сейчас русские оккупанты (и их диктатор Путин) проигрывают войну украинцам, взращенным и выпестованным украинской гуманитарной культурой. Такое мнение он высказал "Главреду".

"Гуманитарная политика в Украине после Майдана была очень правильна. Благодаря ей мы укрепляли свою национальную идентичность. И это дает результат, это то, благодаря чему украинцы сейчас сопротивляются, ценят созданное ими, ценят свою культуру и готовы защищать это даже с оружием в руках. Сейчас Путин проигрывает войну украинскому учителю истории, украинскому священнику и украинскому деятелю культуры", ‒ сказал он.

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