закрыть
29 мая 2022, воскресенье, 23:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Зеленский уволил начальника СБУ в Харьковской области

1
  • 29.05.2022, 21:45
  • 10,226
Зеленский уволил начальника СБУ в Харьковской области

Президент Украины заявил, что им займутся правоохранители.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника Управления СБУ в Харьковской области Романа Дудина.

Об этом он рассказал в видеообращении, опубликованном в Telegram.

«Провел совещание с руководством области, города. Поблагодарил их за то, что они были и остаются вместе с харьковчанами, вместе с Украиной и что очень важно сейчас — вместе друг с другом. У них сотрудничество на сто процентов: армия, полиция, мэр Харькова, областная государственная администрация — все действенно работают на Победу и делают это очень эффективно», — сказал президент.

Зеленский отметил, что, к сожалению, этого не скажешь о местном руководстве по линии СБУ.

«Я приехал, разобрался, уволил главу Службы безопасности Украины Харьковской области за то, что он не работал на защиту города с первых дней полномасштабной войны, а думал только о себе лично. Какие мотивы — правоохранители выяснят», — добавил он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

МОТ может лишить Лукашенко всех денег от экспорта
МОТ может лишить Лукашенко всех денег от экспорта Артем Черников
Последний из ЖКХ
Последний из ЖКХ Ирина Халип
На «Гродно Азот» надвигается волна «итальянских» забастовок
На «Гродно Азот» надвигается волна «итальянских» забастовок Артем Черников
Режим Лукашенко нужно подвергнуть самым жестким санкциям
Режим Лукашенко нужно подвергнуть самым жестким санкциям Наталья Радина