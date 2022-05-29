Зеленский уволил начальника СБУ в Харьковской области 1 29.05.2022, 21:45

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Президент Украины заявил, что им займутся правоохранители.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника Управления СБУ в Харьковской области Романа Дудина.

Об этом он рассказал в видеообращении, опубликованном в Telegram.

«Провел совещание с руководством области, города. Поблагодарил их за то, что они были и остаются вместе с харьковчанами, вместе с Украиной и что очень важно сейчас — вместе друг с другом. У них сотрудничество на сто процентов: армия, полиция, мэр Харькова, областная государственная администрация — все действенно работают на Победу и делают это очень эффективно», — сказал президент.

Зеленский отметил, что, к сожалению, этого не скажешь о местном руководстве по линии СБУ.

«Я приехал, разобрался, уволил главу Службы безопасности Украины Харьковской области за то, что он не работал на защиту города с первых дней полномасштабной войны, а думал только о себе лично. Какие мотивы — правоохранители выяснят», — добавил он.

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