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Предприниматель обокрал кладбище под Слуцком

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  • 29.05.2022, 22:10
  • 4,340
Предприниматель обокрал кладбище под Слуцком

Украденное он перепродал в Могилеве.

Следователи возбудили уголовное дело по факту кражи с кладбища в деревне Василинки, сообщает kurjer.info.

В краже подозревается неместный житель — предприниматель, 1987 года рождения. Когда мужчину задержали, он во всем сознался и рассказал, что проезжал мимо Слуцка и решил совершить кражу на кладбище. Он обошел могилы и забрал гранитные лампадки с трех захоронений. Потом перепродал эти изделия в Могилеве.

Про преступление стало известно, когда в милицию обратились родственники, которые не обнаружили лампадки на двух памятниках.

Теперь мужчине грозит от общественных работ до 3 лет лишения свободы по ч.1 ст.205 (кража) УК РБ.

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