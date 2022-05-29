ВСУ провели контратаку под Кривым Рогом, уничтожили Су-35 и много оккупантов 2 29.05.2022, 22:25

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Также разгромлена техника врага.

Возле Кривого Рога ВСУ провели спецоперацию, где уничтожили много живой силы и техники оккупанта. В том числе самолет Су-35 и установки "Град".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Кривого Рога Александра Вилкула.

Как сообщил председатель Кривого Рога, была проведена успешная контратака на юге от Кривого Рога.

"Уничтожено 63 оккупанта и 19 единиц вражеской техники, в том числе современные танки Т-72, реактивную систему залпового огня «Град», артиллерию, вертолеты и один самолет СУ-35. Благодарим за мужество и отвагу наших солдат", - написал Вилкул.

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