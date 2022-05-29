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Евровидение-2022: группа Kalush Orchestra почти за миллион долларов продала свою награду

  • 29.05.2022, 22:27
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Евровидение-2022: группа Kalush Orchestra почти за миллион долларов продала свою награду

Вырученные во время аукциона деньги пойдут на нужды ВСУ.

Группа Kalush Orchestra продала на аукционе продали награду, которую выиграла на Евровидении-2022. Деньги пойдут на нужды Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщается в сторис на официальной странице Kalush Orchestra в Instagram.

Еще 25 мая группа Kalush Orchestra и Сергей Притула объявили о старте аукциона, в рамках которого выставили на продажу главную награду Евровидения-2022. Борьба за хрустальный микрофон была ожесточенной, в связи с этим финал аукциона перенесли с 28 на 29 мая.

По словам Притулы, первую ставку сделали предприниматели Калуша – они внесли 28 тысяч долларов. Они планировали оставить награду в родном городе солиста группы. Но во время прямого эфира 29 мая ставка выросла с 45 тысяч до 900 тысяч долларов.

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