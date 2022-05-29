Евровидение-2022: группа Kalush Orchestra почти за миллион долларов продала свою награду 29.05.2022, 22:27

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Вырученные во время аукциона деньги пойдут на нужды ВСУ.

Группа Kalush Orchestra продала на аукционе продали награду, которую выиграла на Евровидении-2022. Деньги пойдут на нужды Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщается в сторис на официальной странице Kalush Orchestra в Instagram.

Еще 25 мая группа Kalush Orchestra и Сергей Притула объявили о старте аукциона, в рамках которого выставили на продажу главную награду Евровидения-2022. Борьба за хрустальный микрофон была ожесточенной, в связи с этим финал аукциона перенесли с 28 на 29 мая.

По словам Притулы, первую ставку сделали предприниматели Калуша – они внесли 28 тысяч долларов. Они планировали оставить награду в родном городе солиста группы. Но во время прямого эфира 29 мая ставка выросла с 45 тысяч до 900 тысяч долларов.

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