«На участке в 1 километр столкнулись около 20 машин»1
- 29.05.2022, 22:39
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На трассе М4 произошло несколько аварий.
Сегодня на трассе М4, связывающей Минск и Могилев, произошло сразу несколько ДТП. По оценкам разных очевидцев, их было 6—8, а машин, столкнувшихся друг с другом, — около 20. Все аварии случились на участке дороги в 1 километр, между поселками Привольный и Сосны.
С чем связано такое массовое происшествие, сказать сложно. Возможно, на дорожную обстановку повлиял сильный дождь, пишет onliner.by.