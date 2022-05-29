«На участке в 1 километр столкнулись около 20 машин» 1 29.05.2022, 22:39

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На трассе М4 произошло несколько аварий.

Сегодня на трассе М4, связывающей Минск и Могилев, произошло сразу несколько ДТП. По оценкам разных очевидцев, их было 6—8, а машин, столкнувшихся друг с другом, — около 20. Все аварии случились на участке дороги в 1 километр, между поселками Привольный и Сосны.

С чем связано такое массовое происшествие, сказать сложно. Возможно, на дорожную обстановку повлиял сильный дождь, пишет onliner.by.

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