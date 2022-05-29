The Washington Post: Путин «встрял меж двух миров» 29.05.2022, 22:44

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Все больше людей недовольны диктатором.

В войне против Украины российский диктатор Владимир Путин оказался меж двух миров ‒ он не может разгромить украинское сопротивление и не может выйти из кровопролитной войны, не потеряв при этом лицо. Об этом пишет авторитетное западное издание The Washinghton Post.

Издание со ссылкой на аналитиков отмечает, что Путин готов наказывать тех, кто критикует войну в Украине, но и сам уже, по видимому, не понимает, что делать дальше.

Журналисты цитируют руководительницу политической консалтинговой компании R. Politik Татьяну Становую, которая заявила, что Путин "застрял между двух миров", поскольку он не может разгромить Украину, но и также неспособен отступить, сохранив репутацию.

"Все уже забыли, что Путина когда-то называли президентом полумер. Конечно, все недовольны", – сказала она.

Журналисты пишут, что в России за критику так называемой "специальной военной операции" можно получить тюремный срок до 15 лет, но недовольство войной, которая длится уже четвертый месяц, "все чаще прорывается на поверхность". Критиковать Путина стали и так называемые "ястребы" и те, кто не хотят участвовать в кровопролитии.

Не облегчают ситуацию для главы Кремля и значительные потери оккупантов в войне против Украины.

Журналисты приводит данные разведки Министерства обороны Великобритании, которая сообщает, что РФ уже потеряла столько же солдат, сколько СССР за девять лет войны в Афганистане.

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