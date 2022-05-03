До пятницы США передадут Украине еще 5000 противотанковых ракет Javelin
- 3.05.2022, 7:35
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Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
В Украину до пятницы, 6 мая, будут поставлены еще 5000 противотанковых ракет Javelin.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби во время брифинга.
Кирби отметил, что ракеты Javelin предоставят Украине в рамках военной помощи в борьбе с российской агрессией.
Напомним, Министерство обороны США приступило к погрузке бронетранспортеров M113 для отправки в Украину. Пентагон опубликовал видео, как машины перегружают на прицепы грузовиков.
В Пентагоне заявили, что перегрузка происходит в Форте Stewart в штате Джорджия.