До пятницы США передадут Украине еще 5000 противотанковых ракет Javelin 3.05.2022, 7:35

1,052

Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

В Украину до пятницы, 6 мая, будут поставлены еще 5000 противотанковых ракет Javelin.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби во время брифинга.

Кирби отметил, что ракеты Javelin предоставят Украине в рамках военной помощи в борьбе с российской агрессией.

Напомним, Министерство обороны США приступило к погрузке бронетранспортеров M113 для отправки в Украину. Пентагон опубликовал видео, как машины перегружают на прицепы грузовиков.

В Пентагоне заявили, что перегрузка происходит в Форте Stewart в штате Джорджия.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».