ВСУ на юге Украины за день ликвидировали 122 оккупантов и отразили штурм ДРГ 3.05.2022, 7:40

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Диверсанты пытались захватить наблюдательный пост в Херсонской области.

Украинские военные на южных рубежах обороны нанесли российским войскам существенные потери в живой силе, а также отбили попытку нападения вражеской диверсионно-разведывательной группы.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

Так, российская ДРГ пыталась захватить наблюдательный пост ВСУ в Херсонской области, однако была подавлена минометным огнем и сорвана.

"При этом нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями было точно выполнено более сотни огневых задач. Как следствие, общие потери врага за сутки составляют 122 рашиста", - рассказали военные.

Также в ОК "Юг" отметили, что кроме подбитых рано утром в понедельник двух российских десантно-штурмовых катеров, бойцы ВСУ также уничтожили еще несколько единиц бронированной и автомобильной техники, а также ударный беспилотник-разведчик типа "Форпост", который пытался с моря зайти в Одессу.

Сообщается, что в течение минувших суток войска РФ, закрепившись на оборонных позициях, не вели активных действий в Херсонской и Николаевской областях. Однако город Николаев и близлежащие районы были обстреляны врагом с применением реактивных систем залпового огня - под атаки попали объекты промышленности. К счастью, обошлось без жертв.

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