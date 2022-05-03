CNN: 9 мая Путин может официально объявить войну Украине 3.05.2022, 7:42

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Что еще может произойти в этот день?

Президент России Владимир Путин может официально объявить войну Украине уже 9 мая. Это позволит ему полноценно мобилизовать российские резервные силы при их попытке завоевать восточную и южную Украину.

Такое мнение озвучили американские и западные чиновники, передает CNN.

"Западные чиновники долгое время верили, что Путин использует символическое значение и пропагандистскую ценность в этот день, чтобы объявить о военном достижении в Украине, о серьезной эскалации боевых действий или оба этих варианта", — говорится в сообщении.

Чиновники начали обсуждать один сценарий, заключающийся в том, что Путин официально объявляет войну Украине 9 мая. В настоящее время российские чиновники настаивают, что конфликт является "специальной военной операцией" с целью "денацификации".

"Я думаю, что он (Путин, - ред.) попытается уйти из своей "специальной операции". Он закладывает почву для того, чтобы сказать: "Смотрите, сейчас война против нацистов, а мне нужно больше людей. Мне нужно больше российского пушечного мяса", — сказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес на прошлой неделе LBC Radio.

Как отмечается, официальное объявление войны 9 мая могло бы повысить популярность вторжения среди российских граждан. Это также согласно российскому законодательству позволит Путину мобилизовать силы резерва и призвать военнообязанных, которые, по словам чиновников, крайне нужны России на фоне восходящего дефицита личного состава. На Западе и в Украине подсчитали, что не менее 10 тысяч русских солдат были убиты во время войны с момента вторжения России чуть больше двух месяцев назад.

Что еще Путин мог бы объявить россиянам 9 мая

Другие варианты на 9 мая включают в себя аннексию оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей, усиление атаки на Одессу на юге или объявление полного контроля над Мариуполем.

Посол США в ОБСЕ Майкл Карпентер заявил, что у США есть высоко достоверные сообщения разведки о том, что Россия попытается аннексировать Луганск и Донецк "где-то в середине мая". Есть также признаки, что Россия может планировать провозгласить и аннексировать "народную республику" в Херсоне.

Прес-ссекретарь Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что есть "почтенные основания полагать, что россияне сделают все возможное, чтобы использовать" 9 мая в целях пропаганды.

"Мы видели, как россияне действительно удваивают свои пропагандистские усилия, вероятно почти наверняка, чтобы отвлечься от своих тактических и стратегических неудач на поле боя в Украине", — сказал Прайс на брифинге Государственного департамента.

Прайс добавил, что он "видел предположение о том, что Россия может официально объявить войну" 9 мая, и сказал, что "это было бы большой иронией, если бы Москва использовала возможность "Дня победы" для объявления войны, что само по себе позволило бы им увеличить количество призывников способом, который они не в состоянии сделать сейчас, таким образом, что было бы равнозначно тому, чтобы показать миру, что их военные усилия проваливаются, что они запутываются в своей военной кампании и военных целях".

"Я вполне уверен, что до 9 мая мы услышим больше от Москвы", — добавил Прайс.

"Я вполне уверен, что вы услышите больше от Соединенных Штатов, от наших партнеров, включая наших партнеров по НАТО, тоже до 9 мая", — резюмировал он.

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