Военный эксперт рассказал, что переломит ситуацию на фронте 3.05.2022, 8:30

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Украинские Вооруженные силы смогут перейти к контрнаступлению.

Американский ленд-лиз, который уже помог переломить ход истории во время Второй мировой войны, в сегодняшних реалиях поможет украинским Вооруженным силам существенно переломить ситуацию на фронте.

Об этом сообщил военный эксперт, председатель Экспертного совета Центра исследований армии, конверсии и разоружения Леонид Поляков в эфире информационного телемарафона, передает УНИАН.

Он отметил, чтобы украинцы имели возможность представить, что такое американский ленд-лиз и его роль в мировой истории, нужно обратиться к историческим данным, которые свидетельствуют о том, что Советский союз проиграл бы, по крайней мере, первый начальный этап войны без помощи американцев.

"Все слышали слова Путина, что россияне могли бы победить во Второй мировой войне без украинцев, а помощь от США по ленд-лизу существенного веса не имела. Но это абсолютная ложь. Об этом говорят цифры. Во время Второй мировой войны советская армия имела на вооружении реактивных систем залпового огня "Катюша" 26 тыс. Только 600 из них монтировались на базе советского ГАЗ-АА ("полуторки") и почти все они были уничтожены. Все остальные были установлены на базе американских грузовых автомобилей "Студебекер". Вся транспортная авиация состояла из американских самолетов "Дуглас". Все паровозы, а это около 2 тысяч, были американские. Более 7 тыс. танков, 50 тыс. грузовых автомобилей. Даже украинский летчик Иван Кожедуб, который считается самым результативным асом авиации Второй мировой войны, воевал на американском самолете. Все было получено в рамках американского ленд-лиза", - отметил Поляков.

Военный эксперт констатировал, что в рамках сегодняшнего дня американский ленд-лиз поможет Украине существенно переломить ситуацию на фронте.

"Если наша страна сможет быстро и на постоянной основе получать помощь вооружением по ленд-лизу от США, то это существенно повлияет на ход войны. Украинские военные силы смогут перейти к контрнаступлению", - акцентировал Поляков.

Военный эксперт отметил, что уже сейчас можно увидеть, как постепенно начинаются изменения в ходе боевых действий.

"Если посмотреть на обстановку по всей линии фронта, то уже несколько дней российские войска не имеют существенных продвижений. Они не пытаются каждый день нас атаковать, потому что усиливается наша артиллерия. Пока противник массированно применяет свою артиллерию, поскольку имеет больше боеприпасов. Но мы уже начинаем так называемые "артиллерийские дуэли". Например, согласно официальным данным за вчерашний день, только за одни сутки было уничтожено более 30 российских артиллерийских установок. Это практически артиллерийский дивизион. Если противодействие вражеской артиллерии будет происходить такими темпами, украинским войскам будет гораздо легче перейти в контрнаступление. Огневая мощность нашей армии будет и дальше увеличиваться", - отметил Поляков.

7 апреля Сенат Соединенных Штатов принял закон о ленд-лиз для Украины, а 28 апреля это сделала Палата представителей США.

Закон призван ускорить передачу военной помощи путем сокращения бюрократической волокиты. Он позволяет де-факто безвозмездно передавать вооружение при условии, что страна-получатель заплатит позже.

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