Потери до 75%: резервы армии РФ в аннексированном Крыму исчерпываются 4 3.05.2022, 8:34

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Огромные потери понесла 126-я горловская гвардейская бригада.

Военный потенциал России в оккупированном Крыму, задействован в войне против Украины, почти исчерпан.

Как рассказал военный эксперт Владислав Селезнев в комментарии Obozrevatel, на сегодня потери батальонных тактических групп врага, воевавших на Херсонщине, составляли 75%.

"Фактически все базы, арсеналы, склады и воинские части на территории Крыма, все, что может двигаться, все, что может воевать, отправлено на фронт", – сообщил он.

Ссылаясь на информацию, полученную от "знакомых крымских партизан", Селезнев рассказал об огромных потерях, которые понесла 126-я горловская гвардейская бригада вооруженных сил РФ.

"75% личного состава батальонных тактических групп, которые сформированы на базе этой бригады и воевали в Херсонской области, уничтожено", - сообщил Селезнев.

По словам эксперта, оккупант пытается пополнить резервы в Крыму. Если в РФ не будет объявлена всеобщая мобилизация, Кремль будет делать ставку на солдат срочной службы.

"С 1 апреля в РФ начался призыв. С большой вероятностью эти срочники, пройдя 2-3-месячный курс подготовки, ближе к июлю, будут поставлены в ряды и заполнят те ваканты, которые образовались в российских войсках в результате гибели или ранения российских солдат", – предположил Селезнев.

Отметим, по данным разведки Британии в целом Россия задействовала в войне против Украины примерно 65% всей ее наземной боевой численности. Четверть сил, вероятно, выведены из строя.

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