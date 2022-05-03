Застрелится ли Путин в своем бункере? 17 3.05.2022, 8:43

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Главу РФ все чаще сравнивают с Гитлером.

На фоне военной агрессии РФ появляются новые риски, среди которых самое страшное то, что Путин якобы может начать ядерную войну. Также многих интересует, совершит ли президент страны-агрессора самоубийство, если осознает свое поражение и все последствия своих решений.

Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко в эфире "24 канала" рассказал, пойдет ли Путин на такой шаг и осмелится ли он себя убить.

Яковенко считает, что президент РФ очень сильно любит жизнь. Поэтому вероятность того, что Путин совершит самоубийство или пойдет на ядерную войну, очень мала. Все дело в том, отметил оппозиционер, что диктатор не готов так просто потерять жизнь.

"Тем более, что эти разговоры о крысе, которую загнали в угол, несколько преувеличены. Я не очень люблю сравнение с животными, потому что считаю это оскорблением для этих симпатичных милых зверей", - добавил журналист.

По мнению Яковенко, Путина не "загнали в угол", ведь у РФ якобы не столь катастрофические проблемы. Даже в случае поражения в Украине президент страны-агрессора не будет совершать самоубийство.

Оппозиционер также высказался относительно аналогий, которые сейчас проводят между Путиным и Гитлером. Как известно, последний застрелился в своем бункере, чтобы избежать наказания за кровавую войну.

"Да, мы живем сейчас в то время, когда Гитлер закончил самоубийством и закончилась та кровавая война. Поэтому все эти аналогии появляются, но мне кажется, что они – ошибочные", - отметил Яковенко.

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