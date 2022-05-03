Ставленник РФ в Мариуполе расстреливал гражданских 3.05.2022, 8:45

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Приговор уже ждет предателя.

Предатель Украины, самопровозглашенный "мэр" Мариуполя Константин Иващенко собственноручно корректировал вражеский огонь в городе.

Об это в эфире Украина 24 рассказал городской глава Вадим Бойченко.

"Самые главные коллаборанты – это фракция ОПЗЖ во главе с Иващенко. Он – военный преступник, потому что он корректировал огонь, расстреливал эвакуационную колонну, расстреливал склады с продовольствием, и он себя провозгласил мэром. Он ходит с этим ватажком из "ДНР". Наши службы работают, приговор его уже ждет", - сказал Бойченко.

Он отметил, что в списке предателей есть и другие лица, ранее находившиеся в оккупированном Крыму или России.

"(Они) пытаются запустить жизнедеятельность города. Их там тоже жестко, под автоматами, штурмуют, чтобы они быстрее это делали. Они не понимают, что у них обратного пути нет. Но это эти же люди, которые в 2014 году, которые прятались в Крыму, в России, тогда и сейчас у них руководители не поменялись", - отметил Бойченко.

Он подчеркнул, что эти лица – "враги, коллаборанты, это те люди, которые способствовали разрушению города и способствовали убийству мирного населения".

9 апреля Иващенко объявили о подозрении в государственной измене. Псевдоглава частично оккупированного города помогает РФ и ее военизированным формированиям в проведении подрывной деятельности против Украины в условиях военного положения.

Согласно псевдоуказом председателя фейковой республики "ДНР" с 6 апреля 2022 года подозреваемый называет себя "главой администрации города Мариуполь".

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