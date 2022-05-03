Разведка сообщила о колебаниях Путина насчет Донбасса 5 3.05.2022, 8:57

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Кремль оказался на распутье.

В России до 9 мая будут пытаться получить хоть какую-то "победу" в войне против Украины. Если это не будет военная, они могут прибегнуть и к другим сценариям.

Одной из таких побед, по мнению экспертов, могло быть включение территории оккупированных Донецкой и Луганской областей в состав России. Однако начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью НВ заявил, что окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

"Сейчас они еще на распутье. То есть не они, а он – президент РФ, – там один человек решает. Он не принял окончательного решения, пытаться ли ему принять так называемый Донбасс в состав России, или оставлять его какой-то третьей территорией", - рассказал Буданов.

Пока же в Кремле "ограничились" признанием "независимости" тех квазиобразований на оккупированных территориях, которые они называют "ДНР" и "ЛНР". Произошло это 21 февраля. Уже после этого Россия напала на Украину 24 февраля.

Отметим, в России и ранее рассматривали вариант "присоединения" ОРДЛО. Для этого в Кремле даже изменили человека, который за это ответственен. В свое время куратором в этом вопросе был Владислав Сурков. Это бывший помощник диктатора Путина, который "отвечал за зарубежные территории". Теперь же этим вопросом заведует первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко.

"Это непосредственное руководство из Кремля. Это никакое не руководство зарубежными территориями. Они готовятся к данным процессам, но окончательного решения еще нет", – отметил Буданов.

Руководитель украинской разведки отметил, что едва ли не главным фактором, который пока сдерживает Кремль от подобных заявлений, является то, что они не контролируют весь Донбасс.

"Потому что даже для больного ума будет нелегитимно, когда одна часть Донбасса под контролем пока у них, а другая – нет. Им нужен весь Донбасс, чтобы номинально сказать, что народ Донбасса выбрал свой путь", – рассказал Буданов.

Стоит отметить, что именно на территории Донбасса решили сосредоточить свою атаку российские оккупанты после того, как потерпели поражение в попытке захватить Киев. Пока там продолжаются тяжелые бои - враг пытается окружить украинские города Славянск и Краматорск. Часть городов, за которые идут бои или которые оказались под контролем оккупантов, почти полностью уничтожены.

Тяжелые бои продолжаются за Мариуполь. Украинские защитники окружены на "Азовстали", но дают отпор врагу.

Отдельно россияне оккупировали Херсон, откуда пытаются пройти на Николаев, чтобы оттуда напасть на Одессу.

Как сообщил посол США при ОБСЕ Майкл Карпентер, разведка США сообщает, что Россия попытается "присоединить" Донецкую и Луганскую области до "середины мая", также в планах россиян аннексия Херсонской области и создания "ХНР".

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