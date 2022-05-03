«Необходимо переписать все имеющиеся купюры»
- 3.05.2022, 8:59
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Лжесоцработница украла у белорусской пенсионерки 6000 рублей
На днях к 84-летней жительнице Зельвы под видом соцработника пришла женщина и заявила о необходимости переписать номера имеющихся у нее купюр. Хозяйка поверила на слово, не попросила у соцработника удостоверение и отдала свои сбережения. Незнакомка взялась их переписывать, пишет onliner.by.
В какой-то момент пенсионерка отлучилась, а гостья воспользовалась этим, вышла из дома, села в машину и уехала.
Старушка обратилась в милицию. По горячим следам они задержали подозреваемую. Ею оказалась ранее судимая 44-летняя жительница Барановичского района. Похищенные деньги оперативники обнаружили под обшивкой ее автомобиля.
Возбуждено уголовное дело за кражу.