«Необходимо переписать все имеющиеся купюры» 3.05.2022, 8:59

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Лжесоцработница украла у белорусской пенсионерки 6000 рублей

На днях к 84-летней жительнице Зельвы под видом соцработника пришла женщина и заявила о необходимости переписать номера имеющихся у нее купюр. Хозяйка поверила на слово, не попросила у соцработника удостоверение и отдала свои сбережения. Незнакомка взялась их переписывать, пишет onliner.by.

В какой-то момент пенсионерка отлучилась, а гостья воспользовалась этим, вышла из дома, села в машину и уехала.

Старушка обратилась в милицию. По горячим следам они задержали подозреваемую. Ею оказалась ранее судимая 44-летняя жительница Барановичского района. Похищенные деньги оперативники обнаружили под обшивкой ее автомобиля.

Возбуждено уголовное дело за кражу.

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