Пентагон: Войска РФ в Украине имеют неудовлетворительное командование и низкий моральный дух 3 3.05.2022, 9:12

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Оккупанты теряют контроль над завоеванными территориями.

Командование российскими силами на востоке Украины, где сейчас ведется основная часть боевых действий, является неудовлетворительным. Кроме того, военный персонал не получает надлежащего материально-технического обеспечения и имеет крайне низкий моральный дух.

Так охарактеризовал ситуацию во время телефонного брифинга высокопоставленный представитель Пентагона, передает "Укринформ".

"Мы в дальнейшем наблюдаем минимальный, если можно так выразиться, прогресс россиян на Донбассе. Они не достигают целей, которые они планировали", - отметил чиновник оборонного ведомства США.

В частности, по его словам, россияне добились незначительного продвижения от городов Изюм и Попасная. Хотя, продолжил он, эти успехи можно назвать условными, поскольку силы РФ сначала добиваются контроля над территориями, а потом теряют его.

Представитель Пентагона также отметил, что на нынешнем этапе российские силы пытаются избегать лишних рисков и потерь как в воздушных боях, так и в сухопутной войне.

"Однако украинцы умело сделали свою работу за последние 24-48 часов, оттолкнув россиян далее. И им удалось оттеснить россиян примерно на 40 километров к востоку от Харькова", - отметил чиновник.

Он также сообщил, что, по оценкам Пентагона, с начала вторжения россияне выпустили по Украине 2125 ракет.

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