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Пентагон: Войска РФ в Украине имеют неудовлетворительное командование и низкий моральный дух

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  • 3.05.2022, 9:12
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Пентагон: Войска РФ в Украине имеют неудовлетворительное командование и низкий моральный дух

Оккупанты теряют контроль над завоеванными территориями.

Командование российскими силами на востоке Украины, где сейчас ведется основная часть боевых действий, является неудовлетворительным. Кроме того, военный персонал не получает надлежащего материально-технического обеспечения и имеет крайне низкий моральный дух.

Так охарактеризовал ситуацию во время телефонного брифинга высокопоставленный представитель Пентагона, передает "Укринформ".

"Мы в дальнейшем наблюдаем минимальный, если можно так выразиться, прогресс россиян на Донбассе. Они не достигают целей, которые они планировали", - отметил чиновник оборонного ведомства США.

В частности, по его словам, россияне добились незначительного продвижения от городов Изюм и Попасная. Хотя, продолжил он, эти успехи можно назвать условными, поскольку силы РФ сначала добиваются контроля над территориями, а потом теряют его.

Представитель Пентагона также отметил, что на нынешнем этапе российские силы пытаются избегать лишних рисков и потерь как в воздушных боях, так и в сухопутной войне.

"Однако украинцы умело сделали свою работу за последние 24-48 часов, оттолкнув россиян далее. И им удалось оттеснить россиян примерно на 40 километров к востоку от Харькова", - отметил чиновник.

Он также сообщил, что, по оценкам Пентагона, с начала вторжения россияне выпустили по Украине 2125 ракет.

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