ВСУ ликвидировали незваных «гостей» из Бурятии

ВСУ ликвидировали незваных «гостей» из Бурятии9
- 3.05.2022, 9:17
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На опубликованных кадрах видно, как среди поля пылает бронетехника врага.
Украинские защитники "превратили в удобрение для чернозема" российских оккупантов, прибывших совершать преступления то ли из Бурятии, то ли из Алтайского края.
Точную работу бойцов 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха показали в Facebook Генерального штаба ВСУ.
На опубликованных кадрах видно, как в посадке среди поля пылает бронетехника.
"Незваные "гости" из Бурятии или Алтайского края стали очередным удобрением для украинского чернозема, а сожженный металлолом впоследствии пойдет на переплавку к отечественным металлургам", – отметили в Генштабе.
Таким образом украинские воины "улучшили живописный украинский ландшафт, убрав с него лишние элементы", - сообщили военные.