ВСУ ликвидировали незваных «гостей» из Бурятии 9 3.05.2022, 9:17

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На опубликованных кадрах видно, как среди поля пылает бронетехника врага.

Украинские защитники "превратили в удобрение для чернозема" российских оккупантов, прибывших совершать преступления то ли из Бурятии, то ли из Алтайского края.

Точную работу бойцов 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха показали в Facebook Генерального штаба ВСУ.

На опубликованных кадрах видно, как в посадке среди поля пылает бронетехника.

"Незваные "гости" из Бурятии или Алтайского края стали очередным удобрением для украинского чернозема, а сожженный металлолом впоследствии пойдет на переплавку к отечественным металлургам", – отметили в Генштабе.

Таким образом украинские воины "улучшили живописный украинский ландшафт, убрав с него лишние элементы", - сообщили военные.

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