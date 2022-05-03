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Ученые раскрыли истинное предназначение кинжалов бронзового века

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  • 3.05.2022, 9:27
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Ученые раскрыли истинное предназначение кинжалов бронзового века

Археологи долго спорили, для чего использовались эти предметы.

Новое исследование, проведенное Университетом Ньюкасла, показало, что анализ кинжалов бронзового века показал, что они использовались для обработки туш животных, а не как нефункциональные символы идентичности и статуса, как считалось ранее, пишет lenta.ua.

Впервые появившись в начале 4 -го тысячелетия до нашей эры, кинжалы из медного сплава были широко распространены в Европе бронзового века, включая Британию и Ирландию. Тем не менее, археологи долго спорили, для чего использовались эти предметы.

Поскольку кинжалы часто находят в богатых оружием мужских захоронениях или «могилах воинов», многие исследователи предположили, что они были в основном церемониальными предметами, использовавшимися на доисторических похоронах для обозначения личности и статуса умершего. Другие предположили, что они могли использоваться в качестве оружия или инструментов для ремесел.

Однако отсутствие целевого метода анализа металлов из медных сплавов, подобных тем, которые доступны для керамических, каменных и раковинных артефактов, оставило эту проблему нерешенной.

Новый революционный метод, впервые предложенный международной исследовательской группой под руководством Университета Ньюкасла в Великобритании, позволил впервые в мире извлечь органические остатки из десяти кинжалов из медного сплава, раскопанных в 2017 году в Прагатто, месте поселения бронзового века в Италии. Новый метод впервые показывает, как использовались эти предметы, для каких задач и на каких материалах.

Команда проекта, возглавляемая доктором Андреа Долфини и Изабеллой Карикола, разработала метод, в котором использовался раствор Picro-Sirius Red (PSR) для окрашивания органических остатков на кинжалах. Затем остатки исследовали под несколькими типами оптических, цифровых и сканирующих электронных микроскопов. Это позволило команде идентифицировать микроостатки коллагена и связанных с ним костных, мышечных и пучковых волокон сухожилий, предполагая, что кинжалы соприкасались с несколькими тканями животных и использовались для обработки различных типов туш животных. Использование, по-видимому, включало забой скота, разделку туш и вырезание мяса из костей.

Затем группа проекта, финансируемая ЕС, провела широкомасштабные эксперименты с точными копиями кинжалов, созданными опытным мастером по бронзе. Это показало, что этот тип кинжала хорошо подходил для обработки туш животных. Остатки, извлеченные из экспериментальных кинжалов, также были проанализированы в рамках исследования и совпали с теми, что наблюдались на археологических кинжалах.

Профессор Андреа Долфини, заведующий кафедрой археологии Ньюкаслского университета, сказал: «Исследование показало, что можно извлекать и характеризовать органические остатки из древних металлов, расширяя диапазон материалов, которые можно анализировать таким образом. Это значительный прорыв, поскольку новый метод позволяет анализировать широкий спектр инструментов и оружия из медных сплавов из любой точки мира. Возможности безграничны, как и ответы, которые новый метод может дать и даст в будущем».

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