Ученые раскрыли истинное предназначение кинжалов бронзового века 3 3.05.2022, 9:27

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Археологи долго спорили, для чего использовались эти предметы.

Новое исследование, проведенное Университетом Ньюкасла, показало, что анализ кинжалов бронзового века показал, что они использовались для обработки туш животных, а не как нефункциональные символы идентичности и статуса, как считалось ранее, пишет lenta.ua.

Впервые появившись в начале 4 -го тысячелетия до нашей эры, кинжалы из медного сплава были широко распространены в Европе бронзового века, включая Британию и Ирландию. Тем не менее, археологи долго спорили, для чего использовались эти предметы.

Поскольку кинжалы часто находят в богатых оружием мужских захоронениях или «могилах воинов», многие исследователи предположили, что они были в основном церемониальными предметами, использовавшимися на доисторических похоронах для обозначения личности и статуса умершего. Другие предположили, что они могли использоваться в качестве оружия или инструментов для ремесел.

Однако отсутствие целевого метода анализа металлов из медных сплавов, подобных тем, которые доступны для керамических, каменных и раковинных артефактов, оставило эту проблему нерешенной.

Новый революционный метод, впервые предложенный международной исследовательской группой под руководством Университета Ньюкасла в Великобритании, позволил впервые в мире извлечь органические остатки из десяти кинжалов из медного сплава, раскопанных в 2017 году в Прагатто, месте поселения бронзового века в Италии. Новый метод впервые показывает, как использовались эти предметы, для каких задач и на каких материалах.

Команда проекта, возглавляемая доктором Андреа Долфини и Изабеллой Карикола, разработала метод, в котором использовался раствор Picro-Sirius Red (PSR) для окрашивания органических остатков на кинжалах. Затем остатки исследовали под несколькими типами оптических, цифровых и сканирующих электронных микроскопов. Это позволило команде идентифицировать микроостатки коллагена и связанных с ним костных, мышечных и пучковых волокон сухожилий, предполагая, что кинжалы соприкасались с несколькими тканями животных и использовались для обработки различных типов туш животных. Использование, по-видимому, включало забой скота, разделку туш и вырезание мяса из костей.

Затем группа проекта, финансируемая ЕС, провела широкомасштабные эксперименты с точными копиями кинжалов, созданными опытным мастером по бронзе. Это показало, что этот тип кинжала хорошо подходил для обработки туш животных. Остатки, извлеченные из экспериментальных кинжалов, также были проанализированы в рамках исследования и совпали с теми, что наблюдались на археологических кинжалах.

Профессор Андреа Долфини, заведующий кафедрой археологии Ньюкаслского университета, сказал: «Исследование показало, что можно извлекать и характеризовать органические остатки из древних металлов, расширяя диапазон материалов, которые можно анализировать таким образом. Это значительный прорыв, поскольку новый метод позволяет анализировать широкий спектр инструментов и оружия из медных сплавов из любой точки мира. Возможности безграничны, как и ответы, которые новый метод может дать и даст в будущем».

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