Боррель: В новом пакете санкций несколько российских банков отключат от SWIFT 6 3.05.2022, 9:38

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Жозеп Боррель

В список будет включен «Сбербанк», на долю которого приходится 37% рынка РФ.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что шестой пакет санкций против России будет включать в себя отключение нескольких крупных российских банков от международной системы SWIFT.

Об этом сообщает AFP News.

Европейский дипломат, посетивший Панаму, заверил, что под новые санкции попадут несколько новых российских банков. Хотя он не стал уточнять, какие это банки, несколько европейских источников указали, что в этот список будет включен "Сбербанк", на долю которого приходится 37% российского рынка.

Боррель находится с визитом в Панаме, где сегодня вместе с министрами иностранных дел стран Центральной Америки и Карибского бассейна примет участие во встрече, посвященной вторжению России в Украину.

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