Британская разведка: Российская армия значительно ослабла после вторжения в Украину 2 3.05.2022, 9:50

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фото: reuters

Санкции не позволят ей восстановиться.

Российская армия стала значительно слабее в результате полномасштабного вторжения в Украину. Ее восстановление будут замедлять международные санкции.

Об этом сообщает в Twitter Минобороны Британии.

По данным британской разведки, российский оборонный бюджет удвоился с 2005 по 2018 год за счет инвестиций в развитие воздушных, наземных и морских сил и средств. Однако модернизация все равно не позволила России доминировать над Украиной как в стратегическом планировании, так и в оперативном исполнении, что не позволяет превратить численную силу в решающее преимущество.

"Российская армия сейчас значительно слабее, как материально, так и концептуально, в результате вторжения в Украину. Восстановление от этого будет усугублено санкциями. Это окажет долгосрочное влияние на способность России развертывать свои вооруженные силы", - добавили в разведке.

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