СМИ узнали о смертельной уязвимости российских танков 9 3.05.2022, 10:13

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Для россиян эта уязвимость известна, но они решили ничего с этим не делать.

Фотографии, на которых вследствие попадания украинским оружием российским танкам отрывает башни, свидетельствуют о проблеме конструкции этой техники, известной еще как "черт в табакерке".

Об этом пишет УНИАН со ссылкой на The Washington Post.

Неисправность связана с тем, как российские танки, в том числе Т-72, хранят и загружают боеприпасы.

В этих советских машинах все снаряды расположены по кругу внутри башни. Когда вражеский выстрел попадает в нужную цель, колесо боеприпасов может быстро вызвать цепную реакцию, оторвав башню от корпуса танков смертельным ударом.

Боеприпасы основного танка оккупантов Т-72 находятся в автомате зарядки карусельного типа прямо под главной башней и членами экипажа.

"Во время попадания в отсек, где хранятся боеприпасы, гибнут все члены экипажа. Все патроны – их около 40 – в зависимости от того, несут они полную нагрузку или нет – все сгорят. Все будут мертвы", - рассказал профессор Военного колледжа армии США Роберт Э. Гамильтон.

По мнению экспертов, украинцы знают об этой уязвимости вражеских танков и умело ею пользуются.

В то же время есть существенная разница между советскими танками и танками западного производства.

"Американские танки долгое время уделяли первостепенное внимание выживаемости экипажа, в отличие от российских. На самом деле это просто разница в конструкции отсека для хранения боеприпасов и разница в приоритетах", - заметил Гамильтон.

Боеприпасы в большинстве западных танков могут храниться под полом башни, защищенной тяжелым корпусом, или в задней части башни. В то же время такой отсек в самой башне является потенциально уязвимым для попадания, встроенные функции могут предотвратить "обезглавливание" танков.

По словам Гамильтона, в конструкции российских танков приоритет отдают скорострельности, огневой мощи, малозаметности, скорости и маневренности, а не живучести людей.

Такая техника, как правило, легче и проще, имеет более тонкую и менее совершенную броню, чем у западного производителя.

Гамильтон добавил, что для американских военных "если танк будет уничтожен, а экипаж выживет, вы сможете создать новый танк быстрее, чем обучить новый экипаж".

"Для России люди - такой же расходный материал, как и машины. Русские знали об этом 31 год - надо сказать, что они просто решили ничего с этим не делать", - подытожил эксперт.

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