«Все началось спонтанно»: автор легендарной фразы о русском корабле рассказал о обороне Змеиного и освобождении из плена 1 3.05.2022, 10:32

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Роман Грибов

Роман Грибов планирует в скором времени вернуться в ВСУ.

Морпех Роман Грибов уверен, что если бы оккупанты знали, что именно он невольно придумал девиз украинского сопротивления, то из плена он бы не вернулся.

Автор легендарной фразы о русском корабле, морской пехотинец из Черкасской области Роман Грибов недавно вернулся из российского плена и рассказал, что ему довелось пережить.

По его словам, когда прозвучали первые предупреждения о полномасштабном вторжении России в Украину, никто не ожидал, что это будет так жестоко.

"Все началось спонтанно. Когда мы увидели на горизонте орков, то поняли, что началась уже полномасштабная война", – рассказал Роман в интервью Суспільному, пишет "Главред".

Российский корабль появился возле острова Змеиный в Черном море в девять утра 24 февраля.

"Прибыл морской десант, включили их знаменитую запись, что мы должны сдаться, потому что нас будут сейчас бомбить. Немного было страшно, но хотелось дать достойный отпор", – рассказал морпех.

Грибов, который попал в плен вместе с другими защитниками острова Змеиный, рассказал, что в плену с ними обращались "хуже, чем с собаками" - оккупанты издевались и физически, и морально. Перевозили пленников трижды.

"Началось с Крыма. Дальше были палаточные лагеря, СИЗО. С нами обращались хуже, чем с собаками. Переодевали в "робу" зеков, давили морально", – рассказал морпех.

По его словам, хуже всего было то, что на них давили психологически. У них не было никакой информации о том, что происходит в Украине.

"Они на нас давили тем, что они уже захватили Украину. Рассказывали, что Киев и другие города уже захватили, что нет смысла возвращаться, а если вернемся – нас примут там очень плохо", – рассказал Роман.

В день обмена им не сказали, куда их везут. Пленным связали руки за спиной, а на шею надели петли, поэтому многие по дороге задыхались. Ребята были уверены, что их везут на расстрел.

"Забросили в машину как мясо, вещами сверху позабросали и так возили часа три-четыре... О том, что это обмен, нам сказали в последний момент", – сказал Роман.

Морпех признался: о том, что его фраза о русском корабле стала легендарной, он узнал от мужчины, занимавшегося обменом. Сначала не понял, о чем идет речь, но когда подъезжал поближе к дому, то понял, увидев ее на бордах.

Грибов отметил, что оккупанты не знали, что именно он сказал фразу, которая стала девизом украинского сопротивления.

"Они не знали, кто это сказал. И это хорошо, потому что, думаю, со мной нехорошо поступали бы в таком случае. Домой я бы не вернулся", – сказал он.

Роман Грибов планирует возвращаться в армию и "рубить орков".

"За нами правда и победа. Мы очень сильный народ и никакие рашисты не смогут сюда влезть", - уверен морпех.

Захват острова Змеиный и легендарная фраза о русском корабле

Украинский остров Змеиный в Черном море враг захватил в первый день войны - 24 февраля. 13 украинских пограничников не сдались врагу.

"Я - русский военный корабль. Предлагаю сложить оружие и сдаться во избежание кровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбовый удар", - дважды повторил противник украинцам по рации.

Дословно ответ украинских воинов звучал так: "Русский военный, корабль иди нах..й!".

Эта фраза стала фактически лозунгом героического сопротивления украинцев российским захватчикам.

Отметим, сотрудник Госпогранслужбы Роман Грибов ‒ тот самый, который на острове Змеиный в первый день российского вторжения 24 февраля сказал в адрес российских агрессоров легендарную фразу, благополучно вернулся на малую Родину в Черкасскую область. Пограничника наградили знаком отличия "За заслуги перед Черкасщиной".

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