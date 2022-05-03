Как украинские десантники громили технику российских оккупантов 3.05.2022, 10:58

Уничтожены сразу девять единиц техники.

В понедельник, 2 мая, военнослужащие 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ уничтожили на Донбассе сразу девять единиц российской бронетехники, а еще одну захватили в качестве трофея.

Об этом сообщил у себя в «Фейсбуке» украинский журналист Юрий Бутусов.

«Отбили атаку и уничтожили два танка, пять БТР и две БМП российских войск, маркированных отметками „О“. Одна БМП захвачена. Я ее сфотографировал, как только ее вывезли на наши позиции», — рассказал он, добавив, что бои по направлениям главных ударов ВС РФ продолжаются.

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