Экс-агент КГБ: У Путина заметны ранние проявления деменции 3.05.2022, 11:03

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Близкое окружение диктатора предпочитает не распространяться о состоянии его здоровья.

Бывший агент КГБ Борис Карпичков, которому удалось бежать из РФ, рассказал, что близкое окружение Путина предпочитает не распространяться о состоянии его здоровья.

Об этом сообщает The Sun (перевод - УНИАН).

Экс-агент КГБ говорит, что у Путина заметны ранние проявления деменции: паранойя и боязнь предателей сводят его с ума. По его словам параноидный президент РФ буквально в каждом видит предателя.

«Буквально в каждом, в том числе среди охраны и даже людей из своего близкого окружения ищет предателей», - говорит Карпичков.

По его мнению, у Путина множество заболеваний, среди которых ранняя стадия деменции и болезнь Паркинсона.

«Я не медик, но есть серьезные опасения, что Путин страдает различными заболеваниями, возможно, развившихся как следствие спортивных травм», - заявил Карпичков.

Судя по тому, как глава РФ ходит, Карпичков допускает, что это могут быть проявления ранней стадии болезни Паркинсона, или какого-то другого серьезного заболевания, например, опухоли мозга.

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