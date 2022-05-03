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Бойцы батальона Калиновского готовятся к уличным боям в Украине

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  • 3.05.2022, 11:08
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Бойцы батальона Калиновского готовятся к уличным боям в Украине

Видео с тренировок белорусских добровольцев.

Бойцы белорусского батальона имени Кастуся Калиновского готовятся у уличным боям в Украине, в частности к штурму захваченных оккупантами зданий.

Видео с тренировок белорусских добровольцев опубликовала пресс-служба батальона.

«Вот вы нас спросите: а зачем вам, ребята, учится скалолазанию?

А мы ответим: потому что мы готовы спуститься в самый ад за выродками, что пришли в Украину!», — сообщает пресс-служба белорусских добровольцев.

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