С 1 июня владельцы газовых отопительных котлов будут платить по-новому

С 1 июня владельцы газовых отопительных котлов будут платить по-новому7
- 3.05.2022, 11:19
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Как изменятся расценки?
С 1 июня 2022 года вводится единый тариф для жителей, чьи дома отапливаются с помощью газовых котлов. Об этом агентству «Минск-Новости» сообщили в «Мингазе».
До 1 июня существовали сезонные тарифы (зимний и летний) на оплату газоснабжения. Теперь вводится единый тариф. С 1 июня по 31 декабря 2022 года он составит 0,1977 рубля за 1 м³.
Ранее зимний тариф составлял 0,1494 рубля, летний — 0,5417 рубля.
Чиновники объясняют это решение упрощением процедуры расчетов между газоснабжающей организацией и потребителем.