Сколько стоят сельскохозяйственные животные в Беларуси 1 3.05.2022, 11:30

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Расценки на примере Гродненского района.

Когда-то на каждом подворье в деревнях имелись коровы, свиньи, куры. А у кого-то – козочки, кролики, лошади. К счастью, есть люди, которые и сегодня держат живность, разводят домашнюю птицу, коз, рассказывает «Перспектива».

Хохлатка хвалит петушка

Птицеводство на домашнем подворье – одно из распространенных направлений животноводства в деревнях. Разводить кур несложно и в материальном смысле выгодно. Обычных цыплят кур-несушек продают по 2,50 рубля за клюв. За бройлеров Росс 308 (заверяют, что чешских в возрасте от суток до трех) просят 3,70 рубля. Двухнедельные курочки породы Билефельдер расходятся по 6 рублей за клюв.

Породы птицы довольно разнообразны в Гродненском районе. У нас можно купить курочек Суссекс, чешский Доминант, Амрокс, Хайсекс, Леггорн, Ломан Браун, Хай-Лайн и других. Есть и лохмоногие, и чубатые, и пятнистые. Некоторые только благодаря своему внешнему виду настоящее украшение двора. Цены, конечно, зависят и от породы, и от возраста. Продавцы курочек не лишены маркетинговых уловок. В объявлениях о продаже можно встретить формулировки типа «есть в наличии курочки, которые несут зеленое пасхальное и голубое яйцо» или «покупая наших курочек от 10 штук – 1 в подарок, при покупке 50 штук (скидки)».

Но какая же курочка без петушка? За молодого (до года) просят минимум 12 рублей. Опытный петушок стоит в среднем 25 белорусских. Есть птица с гребешком и по 50. Из экзотических можно купить перепелят. За них просят 2,50-4,50 рубля в зависимости от возраста за клюв.

Козлята и баранчики

Козлят, возраст которых составляет несколько месяцев, можно приобрести за 50-70 рублей. Их стоимость увеличивается по достижении репродуктивного периода. В среднем за козлят просят 200 рублей. Но опять же многое зависит от породы. К примеру, за англо-нубийского козлика просят 300 рублей.

От 95 рублей хотят за 3-7-месячных ягнят, овец и барашков на племя. Крупного племенного барана, который, по утверждению хозяев, «здоров, дает хорошее потомство и работает без промахов», продают за 700 рублей.

Плодятся длинноухие

Никто не знает точно, сколько кроликов содержится на частных подворьях жителей района. Но предложений о продаже длинноухих пушистиков довольно много.

Обычные крольчата от одного месяца стоят в пределах 9-10 рублей. Трехмесячных самочек и самцов серого или черного цвета продают уже по 25. Породистых ушастиков ценят дороже. За малыша Калифорнийской породы просят 15 рублей. Немецкого Строкача оценивают в 50.

Хряк-ухажер

Выбор свиней в Гродненском районе невелик. Но при желании купить молодую хрюшку проблем не возникает. Месячного поросенка можно найти по цене 70-100 рублей, в зависимости от породы. В числе недорогих – вьетнамские свинки.

Чаще всего продавцы предлагают купить хрюшек парами. Цена вопроса – 380-430 белорусских. Одна молодая свинка стоит 200 рублей.

Есть в продаже и опытные самцы. К примеру, за молодого ухажера венгерской Мангалицы просят 750 рублей. При этом продавцы уверяют, что хряк «свою свинку знает и отлично ладит с дамами».

Буренки и лошади

Цена взрослого рабочего коня – в среднем 1,5-2 тысячи рублей. Поклонники элегантных пород, имеющие достаточно количество свободной земельной площади, могут купить лошадь тракененской породы за 4 тысячи. Такую же цену просят за пони.

Молочные наши кормилицы сегодня на личном подворье даже большая редкость, чем лошади. В Гродненском районе объявлений о продаже буренок единицы. Стоимость их сильно отличается в зависимости от возраста и породы. К примеру, за 11-месячную телочку герефордской породы продавец просит 1 900 рублей. А за трехлетнюю корову голштинской породы хотят получить 3 500 белорусских.

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