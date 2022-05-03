На Фиджи арестовали суперяхту российского олигарха Сулеймана Керимова 2 3.05.2022, 11:36

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Судно после введения санкций прибыло из Мексики.

Сулейман Керимов попал под санкции США из-за войны в Украине.

Суд Фиджи разрешил США арестовать суперяхту российского олигарха Сулеймана Керимова. Роскошное судно арестовала полиция.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что судно Amadea прибыло на Фиджи в прошлом месяце из Мексики. Переход через Тихий океан занял 18 дней.

Яхту задержала полиция тихоокеанского островного государства. При этом капитана судна допросили, почему он прибыл на Фиджи без таможенного оформления.

Стоит отметить, что Керимов попал под санкции США в 2018 и 2014 годах в ответ на российскую агрессию в Украине.

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