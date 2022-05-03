НАТО создало новую боевую группу в Румынии 1 3.05.2022, 11:42

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Альянс перебрасывает в страну истребители.

НАТО создало новую боевую группу в Румынии. Сейчас в страну перебрасываются истребители США, которые ранее располагались на базе в Италии.

Соответствующей информацией поделилось командование Объединенных вооруженных сил (ОВС) "Неаполь" на официальной странице в Twitter.

"Для этих румынских БТРов холм — всего лишь кочка на дороге. Силы реагирования НАТО были активированы, и НАТО создало новую боевую группу в Румынии. Войска НАТО регулярно проводят совместные тренировки, чтобы подготовиться к любой угрозе для обеспечения безопасности Альянса", — сказано в свежем сообщении.

A hill is nothing but a bump in the road 🛣️ for these #Romanian APCs.



The NATO Response Force has been activated, and NATO has created a new battle group in Romania 🇷🇴.



NATO troops regularly train together to prepare for any threat to keep the Alliance safe. @MApNRomania pic.twitter.com/ZFMdMg8MCz — NATO JFC Naples (@JFC_Naples) May 2, 2022

Позже командование отчиталось о переброске истребителей США в Румынию. Этот шаг позволит улучшить круглосуточное воздушное патрулирование восточных границ НАТО.

Напомним, 1 мая в Польше стартовали учения Defender Europe 2022 и Swift Response 2022 с участием тысяч солдат НАТО. Они также проходят в восьми других странах. Общее количество задействованных достигает 18 тысяч человек из 20 государств.

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