закрыть
3 мая 2022, вторник, 12:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

НАТО создало новую боевую группу в Румынии

1
  • 3.05.2022, 11:42
  • 2,274
НАТО создало новую боевую группу в Румынии

Альянс перебрасывает в страну истребители.

НАТО создало новую боевую группу в Румынии. Сейчас в страну перебрасываются истребители США, которые ранее располагались на базе в Италии.

Соответствующей информацией поделилось командование Объединенных вооруженных сил (ОВС) "Неаполь" на официальной странице в Twitter.

"Для этих румынских БТРов холм — всего лишь кочка на дороге. Силы реагирования НАТО были активированы, и НАТО создало новую боевую группу в Румынии. Войска НАТО регулярно проводят совместные тренировки, чтобы подготовиться к любой угрозе для обеспечения безопасности Альянса", — сказано в свежем сообщении.

Позже командование отчиталось о переброске истребителей США в Румынию. Этот шаг позволит улучшить круглосуточное воздушное патрулирование восточных границ НАТО.

Напомним, 1 мая в Польше стартовали учения Defender Europe 2022 и Swift Response 2022 с участием тысяч солдат НАТО. Они также проходят в восьми других странах. Общее количество задействованных достигает 18 тысяч человек из 20 государств.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Вон из Совбеза ООН
Вон из Совбеза ООН Леонид Невзлин
Здравствуй, «Абрамс»!
Здравствуй, «Абрамс»! Аркадий Бабченко
Почему путинские воры грызутся с путинскими пропагандистами
Почему путинские воры грызутся с путинскими пропагандистами Максим Миронов
Санкции, а не закулисная торговля
Санкции, а не закулисная торговля Андрей Санников