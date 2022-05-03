Как в Беларуси подорожали сигареты?1
- 3.05.2022, 11:43
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Какие марки и на сколько?
В Беларуси с 1 мая дорожают некоторые марки сигарет, сообщает БелТА со ссылкой на информацию Министерства по налогам и сборам.
Гродненская табачная фабрика «Неман» на 30 копеек повышает цены на сигареты:
Pall Mall Nano Coral (3,45 рубля);
Pall Mall Superslims Azure (3,5 рубля).
«Табак-инвест» установил цены на эти виды сигарет на том же уровне.
Белорусские производители и импортеры сигарет имеют право ежемесячно декларировать максимальные розничные цены на табачные изделия.