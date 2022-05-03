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Как в Беларуси подорожали сигареты?

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  • 3.05.2022, 11:43
  • 1,142
Как в Беларуси подорожали сигареты?

Какие марки и на сколько?

В Беларуси с 1 мая дорожают некоторые марки сигарет, сообщает БелТА со ссылкой на информацию Министерства по налогам и сборам.

Гродненская табачная фабрика «Неман» на 30 копеек повышает цены на сигареты:

Pall Mall Nano Coral (3,45 рубля);

Pall Mall Superslims Azure (3,5 рубля).

«Табак-инвест» установил цены на эти виды сигарет на том же уровне.

Белорусские производители и импортеры сигарет имеют право ежемесячно декларировать максимальные розничные цены на табачные изделия.

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