Поставки калия из Беларуси и России упали на 20% 3.05.2022, 11:56

Канада наращивает поставки.

Канадская компания Nutrien отчиталась за первый квартал 2022 года. Она увеличила объемы производства калийных удобрений, а также зафиксировала многократный рост выручки и прибыли на фоне сокращения поставок из Беларуси и России и резкого роста цен.

«Глобальные рынки сельского хозяйства и сельскохозяйственных культур страдают от ряда беспрецедентных перебоев с поставками, которые привели к повышению цен на сырье и усилению опасений по поводу глобальной продовольственной безопасности. Ситуация подчеркивает необходимость долгосрочных решений, которые поддерживают устойчивое увеличение мирового производства сельскохозяйственных культур. Nutrien реагирует безопасным увеличением производства калия и использует нашу глобальную цепочку поставок, чтобы предоставить клиентам средства производства и услуги, необходимые им в этот критический вегетационный период», — прокомментировал результаты квартала и. о. президента Nutrien Кен Зейтц.

По оценке компании Nutrien, из-за санкций экспорт калия из Беларуси и России в первом квартале сократился на 20% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. На долю двух стран приходится около 40% мирового производства.

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