Гордон: Лукашенко — подонок и фашист 2 3.05.2022, 12:13

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Дмитрий Гордон

Белорусский диктатор не меньший преступник, чем Путин.

Украинский журналист Дмитрий Гордон дал характеристику диктатору Лукашенко в выпуске Yotube-программы «Гордон у Голованова»:

— Лукашенко — подонок, фашист, не меньший фашист, чем Путин. Он лгун и провокатор. Российские войска не только пошли с территории Беларуси, с территории Беларуси обстреливали мою страну всеми разнообразными бомбами и ракетами. Через территорию Беларуси проходили все эти российские бандформирования. Не белорусы, а Лукашенко и его клика, стали прямыми участниками этой войны. Лукашенко — равно Путин, равно фашисты, равно подонки.

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