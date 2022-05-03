В Бобруйске фасад древней синагоги осквернили буквой Z 3.05.2022, 12:28

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Чтоб очистить стену полностью, нужна мойка высокого давления.

Корреспондент издания «Вечерний Бобруйск» оказался на месте в тот момент, когда эти надписи уже пытался удалить волонтер, бобруйчанин Дмитрий.

О том, что на стене синагоги-музея появились буквы «Z», в 6 вечера выходного дня бобруйской еврейской общине сообщили из Израиля – там появилась эта информация в интернет-пабликах. Член общины Сергей попросил своего друга Дмитрия съездить и попробовать убрать надписи, тот сразу приехал. За этим делом Дмитрия и застал корреспондент. На парадной стене синагоги, выходящей на Чонгарскую, синей краской были нарисованы три буквы «Z», одна из них «задом наперед».

Как рассказала хозяйка соседнего дома Елена, надписи появились в субботу вечером между 18.00 и 20.00. На воротах ее дома (Чонгарская, 29) нарисовали то же самое.

– Вчера в шесть я пришла с работы, ничего не было, – рассказывает Елена. – Потом снова уезжала, в восемь приехала – а тут такое! На все ворота – огромная «зэт»! Я прошла по улице и увидела, что синагога изрисована точно так же. Больше нигде этих надписей не заметила.

Елена никуда об этом не сообщала, в воскресенье подобрала средство и смыла «зэт» со своих ворот. Она недавно сделала ремонт дома и ворот, поэтому особенно возмущена:

– Это же надо! Зачем так поганить? А мы ремонт только что сделали... Боялась, что, смывая их каракули, и ворота свои испорчу. Но обошлось.

Дмитрий пробовал смыть краску ацетоном – не получалось, она въелась в поры и трещины кирпичей. Металлической щеткой дело пошло лучше. Вскоре Сергей привез специальный удалитель лакокрасочных покрытий, с ним и с упорным трудом щеткой дело пошло.

Тем временем бобруйский раввин Шауль Хабобо вызвал милицию. К ее приезду от трех «зэт» остались только частичные следы.

По мнению Дмитрия, чтоб очистить стену полностью, нужна мойка высокого давления. А чтоб выразить свое отношение к поступку неизвестных, ни у Дмитрия, ни у Сергея «печатных» слов не нашлось.

– Это очень печально, что находятся люди, которые так себя ведут, – сказал раввин Шауль Хабобо. – Это место для отдыха души и тела, люди открывают тут свои сердца и молятся. И мы молимся со всеми за мир и добро. Огромное спасибо тем, кто очистил наш памятник!

Напомним, что руины синагоги на пересечении улиц Чонгарской и Бахарова в настоящее время являются музейной площадкой под открытым небом. Торжественное открытие «Еврейского дворика» на месте старинной синагоги состоялось 4 августа 2019 года. На мероприятие пришли сотни бобруйчан и гостей города.

Экспозиция дворика постепенно пополняется и улучшается, в ближайших планах общины – заменить баннеры на окнах на полноценные картины в рамах.

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